GF Vip, cambio programmazione per le feste: i dettagli (Di martedì 21 dicembre 2021) Mentre lo scorso anno il Grande Fratello Vip è stato il programma di punta delle festività natalizie, nel 2021 ci sarà un cambio di programmazione. Il reality più spiato d'Italia andrà in scena con un solo appuntamento settimanale. GF Vip: cambio programmazione per le feste Alfonso Signorini, nel corso dell'ultima puntata del GF Vip, ha annunciato un cambio di programmazione in vista delle feste di Natale. A differenza della passata edizione, nel corso della quale Mediaset gli aveva concesso una prima serata anche la sera del 31 dicembre, quest'anno è stata invertita la rotta. Il Grande Fratello Vip non andrà in onda né venerdì 24 dicembre e nemmeno il successivo 31 dicembre. Pertanto, i «Vipponi» attualmente in gioco non terranno compagnia ai ...

