Genoa-Atalanta in tv e streaming | dove vederla

(Di martedì 21 dicembre 2021) I rossoblù di Shevchenko ospitano i nerazzurri di Gasperini nell’anticipo della 19ª giornata di Serie A:vedereIldi Andriy Shevchenko affronta l’di Gian Piero Gasperini nell’anticipo della 19ª e ultima giornata di andata della Serie A 2021/2022. I rossoblù sono terzultimi in classifica con 10 punti, i nerazzurri occupano la 4ª posizione a quota 37.: il big match si giocherà martedì 21 dicembre 2021, nello scenario dello Stadio Luigi Ferraris di Genova, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Paolo Valeri di Roma 2.sarà trasmessa in direttada DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????? Ottavi di finale #CoppaItalia: ?? Juventus ?? Sampdoria ?? Sassuolo ?? Cagliari ?? Napoli ?? Fiorentina ?? Atala… - fantapazzcom : Genoa - Atalanta, formazione ufficiale Genoa 19°g - fantapiu3 : #SerieA: le formazioni ufficiali di #Genoa - #Atalanta #fantacalcio #campionato #calciomercato #consiglifantacalcio… - buoncalcio : Genoa-Atalanta, le formazioni ufficiali. Gasperini rilancia Miranchuk dal 1' - Salvato95551627 : RT @DiMarzio: #SerieA | Le formazioni ufficiali di #GenoaAtalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa Atalanta

Corriere dello Sport

...3 milioni), si aggiungono anche diverse cessioni riferite a giovani, come i 7,7 milioni di plusvalenza per la vendita di Ionut Radu al, i 6,9 milioni per quella di Davide Bettella all'...E quindi, dopo lo slittamento (forse, boh, non si sa) di Udinese - Salernitana , i primi a scendere in campo saranno e , e anche ile l'. Per quanto riguarda la prima partita, ...La sfida Genoa-Atalanta sarà trasmessa anche in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport ...Ecco le formazioni ufficiali di Genoa-Atalanta, gara che inizierà alle 20.45 a Marassi. Gasperini punta su Zapata, Malinovskyi e Miranchuk, mentre Shevchenko sceglie Destro e Ekuban.