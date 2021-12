Gambling, come la comunicazione può rendere il gioco più responsabile (Di martedì 21 dicembre 2021) Novità per il Gambling britannico, l’ente per gli standard del Regno Unito, il BGC, acronimo che sta per Betting and Gaming Council, ha creato un Ad Tech Forum che unisce le diverse piattaforme online. L’obiettivo è quello di capire come usare la tecnologia più recente per proteggere tutti i soggetti vulnerabili nelle rete, con particolare riguardo a bambini e ragazzi. Uno sforzo che vede protagonisti società come Flutter, bet365 e William Hill, membri della Advertising Association e il Lotteries Council mentre le piattaforme tecnologiche di Meta, Twitter, Google e Snap forniranno il loro sapere tecnologico. Occorre infatti lavorare in sinergia per sviluppare nuovi modi per proteggere i giovani dai rischi della rete. Un nuovo strumento è ad esempio la personalizzazione degli annunci pubblicitari sugli account dei social media: i ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 21 dicembre 2021) Novità per ilbritannico, l’ente per gli standard del Regno Unito, il BGC, acronimo che sta per Betting and Gaming Council, ha creato un Ad Tech Forum che unisce le diverse piattaforme online. L’obiettivo è quello di capireusare la tecnologia più recente per proteggere tutti i soggetti vulnerabili nelle rete, con particolare riguardo a bambini e ragazzi. Uno sforzo che vede protagonisti societàFlutter, bet365 e William Hill, membri della Advertising Association e il Lotteries Council mentre le piattaforme tecnologiche di Meta, Twitter, Google e Snap forniranno il loro sapere tecnologico. Occorre infatti lavorare in sinergia per sviluppare nuovi modi per proteggere i giovani dai rischi della rete. Un nuovo strumento è ad esempio la personalizzazione degli annunci pubblicitari sugli account dei social media: i ...

