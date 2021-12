Fuochi d’artificio detenuti illegalmente | blitz della Guardia di Finanza in Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di martedì 21 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBen 109.867 articoli di materiale pirotecnico,in violazione delle prescrizioni sulle loro modalità di stoccaggio, sono stati sequestrati dai militari del Comando Provincialedidi Avellino.In questi giorni sono scattati controlli accurati. Il comando ha avviato mirati controlli nei negozi dedicati al commercio di. I finanzieri di Avellino hanno individuato tre esercizi commerciali in due comuniProvincia, in cui è stata accertata la libera vendita di materiale pirotecnico immagazzinato in violazione delle previste norme di sicurezza. Il materiale, secondo quanto accertato dai finanzieri durante il controllo, era esposto per la vendita su normali scaffalature, accanto ad altri materiali, ...