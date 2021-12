Editoria, Moles: "Corretta informazione bene assoluto, va sostenuta" (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Soprattutto negli ultimi mesi, io mi sono sempre più convinto che la Corretta informazione sia un bene necessario, assoluto e quindi va difeso, tutelato, sostenuto e magari aiutato a crescere" Così il sottosegretario all'Editoria, Giuseppe Moles, alla presentazione dello studio 'Il sostegno all'Editoria nei principali Paesi d'Europa". "Soltanto una Corretta informazione fatta da chi si assume la responsabilità è fatta con professionalità è un bene primario per la democrazia" e quindi "necessita del dovuto sostegno". "L'introduzione di un fondo straordinario per l'Editoria nella legge di bilancio significa che il governo vuole tornare a investire", dice. "AGENZIE DI STAMPA ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 dicembre 2021) Roma, 21 dic. (Adnkronos) - "Soprattutto negli ultimi mesi, io mi sono sempre più convinto che lasia unnecessario,e quindi va difeso, tutelato, sostenuto e magari aiutato a crescere" Così il sottosegretario all', Giuseppe, alla presentazione dello studio 'Il sostegno all'nei principali Paesi d'Europa". "Soltanto unafatta da chi si assume la responsabilità è fatta con professionalità è unprimario per la democrazia" e quindi "necessita del dovuto sostegno". "L'introduzione di un fondo straordinario per l'nella legge di bilancio significa che il governo vuole tornare a investire", dice. "AGENZIE DI STAMPA ...

Advertising

TV7Benevento : Editoria, Moles: 'Corretta informazione bene assoluto, va sostenuta'... - TV7Benevento : **Editoria: Moles, 'mia speranza non solo tutela ma creazione nuova occupazione'**... - zazoomblog : Editoria: Moles superare gara per agenzie? Tavolo tecnico per scelta migliore - #Editoria: #Moles #superare… - TV7Benevento : **Editoria: Moles, 'fondo in legge bilancio significa governo torna ad investire'**... - TV7Benevento : **Editoria: Moles, 'superare gara per agenzie? Tavolo tecnico per scelta migliore'**... -