Dayane Mello torna dalla figlia e svela la sua verità sulle presunte molestie (Di martedì 21 dicembre 2021) Il percorso di Dayane Mello all’interno dell’ultimo reality show di cui è stata protagonista, La Fazenda in Brasile, ha attirato grandi attenzioni e, soprattutto, sollevato molte preoccupazioni. Dopo una serata di festa, infatti, è scattato un vero e proprio caso: l’ex gieffina sarebbe stata vittima di molestie da parte del concorrente Nego De Borel. Dopo la sua eliminazione e giorni di silenzio, ora a parlare e a svelare come stanno veramente le cose è proprio lei. Dayane Mello torna in Italia e riabbraccia la figlia Dayane Mello è finalmente tornata in Italia. Dopo essere stata a lungo lontano, per via della sua partecipazione al reality show brasiliano La Fazenda, ha finalmente deciso di ... Leggi su dilei (Di martedì 21 dicembre 2021) Il percorso diall’interno dell’ultimo reality show di cui è stata protagonista, La Fazenda in Brasile, ha attirato grandi attenzioni e, soprattutto, sollevato molte preoccupazioni. Dopo una serata di festa, infatti, è scattato un vero e proprio caso: l’ex gieffina sarebbe stata vittima dida parte del concorrente Nego De Borel. Dopo la sua eliminazione e giorni di silenzio, ora a parlare e are come stanno veramente le cose è proprio lei.in Italia e riabbraccia laè finalmenteta in Italia. Dopo essere stata a lungo lontano, per via della sua partecipazione al reality show brasiliano La Fazenda, ha finalmente deciso di ...

Advertising

SiteCifras : ???? 'Mia nonna diceva sempre: se sai che lancerai tutto in aria e riuscirai a tenere tutto fermo senza far cadere nu… - gdzingaro : RT @dea_channel: la divina Dayane Mello riflessa nello specchio ???????????? - CaninoVince : la nostra queen dayane mello ha detto invita tutti a non parlarne piu se siete fan s grazie ora basta - Ilenia11668634 : RT @GScuccimarri: E adesso l'augurio è che tutti gli sciacalli ritornino nelle loro tane e che tutti coloro che per mesi si sono riempiti l… - MicheleCanale4 : @Valenti69311495 Non so definirla .. E iper universale stellare.. Galattica.. Straordinaria sconfinata meraviglio… -