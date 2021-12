Covid, Sileri: “Cenone con no vax? A casa mia non entrano” (Di martedì 21 dicembre 2021) Parenti, amici, commensali no vax durante le feste? “Diserterei l’appuntamento, a casa mia non entrano. Io spenderei anche il giorno di Natale per convincere un no vax, se ne convinco uno so che l’ho salvato, quindi va benissimo. Però a casa con una famiglia e una zia anziana, assolutamente no. Il Cenone è meglio farlo tra vaccinati”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri stamattina a ‘Non Stop News’, su di Rtl 102.5 L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 21 dicembre 2021) Parenti, amici, commensali nodurante le feste? “Diserterei l’appuntamento, amia non. Io spenderei anche il giorno di Natale per convincere un no, se ne convinco uno so che l’ho salvato, quindi va benissimo. Però acon una famiglia e una zia anziana, assolutamente no. Ilè meglio farlo tra vaccinati”. Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolostamattina a ‘Non Stop News’, su di Rtl 102.5 L'articolo proviene da Italia Sera.

