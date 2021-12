Calenda: "Mi dimetto dal Consiglio comunale (e comunque non si lavora così)" (Di martedì 21 dicembre 2021) Nuovo passo indietro di Carlo Calenda che annuncia le sue dimissioni da consigliere comunale di Roma. “Avevo detto che se non fossi stato eletto sindaco me ne sarei andato dal Consiglio comunale, per lasciare spazio a questo ragazzo molto in gamba che ha coordinato tutto il programma - ha detto il leader di Azione a Radio Capital -. Poi c’è stata un’alzata di scudi ed io ho provato un po’ a stare in Consiglio comunale però non riesco a fare un lavoro serio perché non è compatibile con il fare anche l’eurodeputato. Quindi lascerò il posto a Francesco Carpano, un ragazzo che non vede l’ora di fare questo dalla mattina alla sera e mi sembra più serio”. Calenda dovrebbe formalizzare le dimissioni nelle prossime ore. “Mi dimetterò? Sì - ha ribadito - c’ho provato ma è ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 21 dicembre 2021) Nuovo passo indietro di Carloche annuncia le sue dimissioni da consiglieredi Roma. “Avevo detto che se non fossi stato eletto sindaco me ne sarei andato dal, per lasciare spazio a questo ragazzo molto in gamba che ha coordinato tutto il programma - ha detto il leader di Azione a Radio Capital -. Poi c’è stata un’alzata di scudi ed io ho provato un po’ a stare inperò non riesco a fare un lavoro serio perché non è compatibile con il fare anche l’eurodeputato. Quindi lascerò il posto a Francesco Carpano, un ragazzo che non vede l’ora di fare questo dalla mattina alla sera e mi sembra più serio”.dovrebbe formalizzare le dimissioni nelle prossime ore. “Mi dimetterò? Sì - ha ribadito - c’ho provato ma è ...

Advertising

Newsinunclick : #omnibusla7 #Roma: #Calenda, mi dimetto da consigliere comunale e chi se frega viene da dire... - JamesZaky : RT @Agenzia_Ansa: Nuovo passo indietro di Carlo Calenda che annuncia le sue dimissioni da consigliere comunale di Roma: 'Non è compatibile… - Italia_Notizie : Calenda: mi dimetto dal Campidoglio ma resto a fare l’eurodeputato - rob_arci : RT @HuffPostItalia: Calenda: 'Mi dimetto dal Consiglio comunale (e comunque non si lavora così)' - mariacafagna : Come si dice dalle mie parti: Roma, hai scampato un fosso. -