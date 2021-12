Biden | «Andate a vaccinarvi | è un dovere patriottico

(Di martedì 21 dicembre 2021) Il presidente ha fatto il punto sul’emergenza Covid parlando al Paese dalla casa Bianca. «Chi non è immunizzato ha molti motivi per preoccuparsi. Ma la situazione è diversa dal 2020»

lo ha detto il presidente Joeparlando questa sera dalla Casa Bianca per fare il punto sull'...a vaccinarvi, è un dovere patriottico di tutti gli americani. I vaccinati potranno invece ...Sonoalla grande anche le muffole , i guanti fatti ai ferri indossati da Bernie Sanders durante l'inaugurazione presidenziale di Joe, foto assurta a meme universale. Con tutti i divorzi ...Il presidente ha fatto il punto sul’emergenza Covid parlando al Paese dalla casa Bianca. «Chi non è immunizzato ha molti motivi per preoccuparsi. Ma la situazione è diversa dal 2020» ...Gli USA manderanno test Covid-19 gratuiti a casa agli americani che ne faranno richiesta online: l'iniziativa sarà annunciata da Biden nelle prossime ore.