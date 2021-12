Advertising

TuttoMercatoWeb : I rinnovi di Dybala e de Ligt? Arrivabene: 'Oggi si è più attaccati ai procuratori che alla maglia' - Gazzetta_it : Arrivabene, rinnovi De Ligt e Dybala: 'Certi giocatori sono attaccati più ai procuratori che alla maglia' - DAZN_IT : Così Arrivabene sulla questione rinnovi in casa Juventus ?? - MarcoR222 : RT @TuttoMercatoWeb: I rinnovi di Dybala e de Ligt? Arrivabene: 'Oggi si è più attaccati ai procuratori che alla maglia' - _enz29 : RT @TuttoMercatoWeb: I rinnovi di Dybala e de Ligt? Arrivabene: 'Oggi si è più attaccati ai procuratori che alla maglia' -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivabene rinnovi

In alcune fasi ero presente ma la stanno portando avantie Cherubini. Siamo fiduciosi, speriamopresto'....per idi Vettel e Raikkonen ? Adesso dobbiamo essere sulla strada giusta qua in Ungheria, poi durante le vacanze ne parleremo'. Lo dice il team principal della Ferrari , Maurizio, ...Dybala pensa solo alla Juve, pensiero fisso che – da lì a poco – sarà anche di Antun Accordo sul rinnovo: cifre concordate, condizioni stabilite, ma ancora non basta. L’unico che non lo è – Dybala – n ...Maurizio Arrivabene, amministratore delegato della Juventus, ha parlato prima della partita contro il Cagliari ai microfoni di DAZN. Il dirigente bianconero ha commentato la situazione sui rinnovi di ...