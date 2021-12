Alfonso Signorini battibecca con Sonia Bruganelli al GF Vip (Di martedì 21 dicembre 2021) Serata intensa al Grande Fratello Vip 6. Ancora una volta Alfonso Signorini ha dato modo ad Alex Belli e a Soleil Sorge di avere l’ennesimo confronto, durante il quale i toni si sono nuovamente scaldati. Nel corso del botta e risposta è voluta intervenire anche Sonia Bruganelli, che ha deciso di dire la sua sulla Leggi su vitadavips.myblog (Di martedì 21 dicembre 2021) Serata intensa al Grande Fratello Vip 6. Ancora una voltaha dato modo ad Alex Belli e a Soleil Sorge di avere l’ennesimo confronto, durante il quale i toni si sono nuovamente scaldati. Nel corso del botta e risposta è voluta intervenire anche, che ha deciso di dire la sua sulla

Advertising

loribetta : RT @bagnotrash: 'FAMMI PARLARE AMORE NON HO QUESTO LESSICO SONO CALMA E SPIEGO CON CALMA AD ALFONSO SIGNORINI' puntata 1: eva già NERA #gf… - 95_addicted : RT @salvatrash1: e quando alfonso signorini una volta finita la puntata andrà in giro per roma a trovare sonia come fece amadeus con bugo T… - allesword : RT @bagnotrash: 'FAMMI PARLARE AMORE NON HO QUESTO LESSICO SONO CALMA E SPIEGO CON CALMA AD ALFONSO SIGNORINI' puntata 1: eva già NERA #gf… - Giornaleditalia : LEI LASCIA LO STUDIO Ecco cosa è successo?? #gfvip6 #gfvip #Sonia - unpooverthetop : RT @bagnotrash: 'FAMMI PARLARE AMORE NON HO QUESTO LESSICO SONO CALMA E SPIEGO CON CALMA AD ALFONSO SIGNORINI' puntata 1: eva già NERA #gf… -