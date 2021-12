Sport: Berruto (Pd), 'bene Draghi, sia in Costituzione' (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Ascoltare le parole del presidente Draghi sull'inserimento della parola Sport in Costituzione è davvero per me una forte emozione. È un tema sul quale, insieme ai parlamentari del Pd e a tante forze trasversali, mi sono ossessivamente battuto fin dall'insorgere della pandemia. È il modo per cambiare un paradigma, generare un diritto allo Sport e costruire un nuovo modello". Lo dice Mauro Berruto, della segreteria Pd, responsabile Sport. "Mi auguro che questa spinta trasversale resti così viva e che si possa convergere sull'articolo 9, già oggetto di revisione (come ricorda Draghi) sul tema ambientale. La collocazione ideale della parola Sport, intesa come cultura del movimento, è proprio lì, fra i principi fondamentali", ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 dicembre 2021) Roma, 20 dic (Adnkronos) - "Ascoltare le parole del presidentesull'inserimento della parolainè davvero per me una forte emozione. È un tema sul quale, insieme ai parlamentari del Pd e a tante forze trasversali, mi sono ossessivamente battuto fin dall'insorgere della pandemia. È il modo per cambiare un paradigma, generare un diritto alloe costruire un nuovo modello". Lo dice Mauro, della segreteria Pd, responsabile. "Mi auguro che questa spinta trasversale resti così viva e che si possa convergere sull'articolo 9, già oggetto di revisione (come ricorda) sul tema ambientale. La collocazione ideale della parola, intesa come cultura del movimento, è proprio lì, fra i principi fondamentali", ...

