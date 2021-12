Samantha De Grenet operata al ginocchio: “Anche questa è fatta!” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Intervento al menisco per la showgirl che dovrà rinunciare al padel per un po’. “Grazie per la vostra vicinanza, per il vostro affetto, per i vostri messaggi, siete straordinari” in una Storia social Samantha De Grenet ringrazia i follower che le sono stati vicini durante l’ennesimo ricovero. La showgirl è stata operata al menisco. “E Leggi su vitadavips.myblog (Di lunedì 20 dicembre 2021) Intervento al menisco per la showgirl che dovrà rinunciare al padel per un po’. “Grazie per la vostra vicinanza, per il vostro affetto, per i vostri messaggi, siete straordinari” in una Storia socialDeringrazia i follower che le sono stati vicini durante l’ennesimo ricovero. La showgirl è stataal menisco. “E

Advertising

DomenicoIppol20 : RT @DomenicoIppol20: @farfallina_2021 @dayliasupporter Nie ultimi giorni nella casa del grande fratello chi ha dato la sua mano ha Giulia S… - DomenicoIppol20 : @farfallina_2021 @dayliasupporter Nie ultimi giorni nella casa del grande fratello chi ha dato la sua mano ha Giuli… - cheyennina : RT @ilpuntodolente: Dayane che mette like ad un post di samantha de grenet contro soleil ?? ha capito per sino lei di che pasta è fatta, no… - infoitcultura : Samantha De Grenet in ospedale: come sta dopo l’operazione - infoitcultura : Samantha De Grenet in ospedale: l’urgente operazione chirurgica -