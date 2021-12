Pensioni | sindacati a P Chigi per incontro con Draghi

Advertising

SkyTG24 : Pensioni, oggi l'incontro con Draghi. Tra le proposte dei sindacati anche l’Ape social - AcerboLivio : Pensioni: governo vorrebbe il ritorno al contributivo. Sindacati sul piede di guerra | WSI - aniramiznat : RT @ferrero_paolo: #PENSIONI: oggi primo confronto tra governo e sindacati dopo lo #SCIOPEROgenerale. La @cgilnazionale calcola che con l'O… - radioanchio : #Radioanchio @giorgiozanchini #21dicembre @Radio1Rai 7:30 #Omicron, ipotesi restrizioni: #Natale con il #covid 8:3… - TgLa7 : Tra le novità anche quella su pensioni con Ape sociale abbassata a 63 anni. E proprio le pensioni, a cominciare dal… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensioni sindacati

Come riporta IlGiornale.it, ricordiamo che si terrà nella giornata di oggi un nuovo tavolo tra il governo e ial fine di discutere sulla riforma delle. Proprio in tale ambito ...A pagina 21 di Libero , il 17 dicembre, l'ex presidente dell'Inps Antonio Mastrapasqua spiega molto bene come sullecontinuano a combattere per dare garanzie ai garantiti, forse anche per tenere buoni i moltissimi iscritti in quiescenza rispetto ai lavoratori in attività. Il tema, sul quale un ...Roma, 20 dic. (Adnkronos) - I segretari di Cgil, Cisl e Uil sono arrivati a Palazzo Chigi per l'incontro con il premier Mario Draghi sulla riforma ...E sarebbero irregolari 9 imprese edili su 10. Lo dice il direttore dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I numeri sono fermi a ottobre ma il conto ci dice che i morti sul lavor ...