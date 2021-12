L'Olanda "ribelle" va in lockdown, nonostante l'85% di persone vaccinate ( (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ha più dell?85% dei cittadini totalmente vaccinati. Eppure l’Olanda da ieri, 19 dicembre, è in lockdown. Ed è il primo Paese in Europa a chiudersi di nuovo del tutto di fronte alla quarta ondata. I Paesi Bassi hanno registrato negli ultimi giorni una media di oltre 15 mila nuovi casi al giorno. Troppi per una popolazione che conta 17,44 milioni di abitanti. Il caso Olanda è unico in Europa, visto, per l’appunto, l’alto tasso di vaccinazione completa e il basso numero di abitanti, ma si può spiegare se si analizza l’atteggiamento mostrato dal Paese nei confronti della nuova ondata e della pandemia in generale. Nel Paese infatti ormai da mesi non si rispettano più le misure di distanziamento sociale e l’utilizzo obbligatorio della mascherina nei luoghi chiusi e affollati. Al mancato rispetto di tali misure di sicurezza bisogna poi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ha più dell?85% dei cittadini totalmente vaccinati. Eppure l’da ieri, 19 dicembre, è in. Ed è il primo Paese in Europa a chiudersi di nuovo del tutto di fronte alla quarta ondata. I Paesi Bassi hanno registrato negli ultimi giorni una media di oltre 15 mila nuovi casi al giorno. Troppi per una popolazione che conta 17,44 milioni di abitanti. Il casoè unico in Europa, visto, per l’appunto, l’alto tasso di vaccinazione completa e il basso numero di abitanti, ma si può spiegare se si analizza l’atteggiamento mostrato dal Paese nei confronti della nuova ondata e della pandemia in generale. Nel Paese infatti ormai da mesi non si rispettano più le misure di distanziamento sociale e l’utilizzo obbligatorio della mascherina nei luoghi chiusi e affollati. Al mancato rispetto di tali misure di sicurezza bisogna poi ...

