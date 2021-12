L'idea di estendere l'ambito del Super Green Pass per correre sulle terze dosi (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Governo è al lavoro per ulteriori misure di contenimento. Preoccupa l’innalzarsi dei contagi, soprattutto in un quadro in cui la variante Omicron rappresenta ancora un’incognita su quale possa essere la sua incidenza nelle prossime settimane e la gravità della malattia che propaga. Per questo, oltre a eventuali restrizioni, la cornice nella quale si sta muovendo Mario Draghi in vista della cabina di regia convocata il prossimo 23 dicembre è quella di un’accelerazione della somministrazione delle terze dosi, l’unica vera arma di cui si ha contezza per poter combattere e rallentare Omicron. “Avremo una cabina regia in cui Passeremo in rassegna eventuali provvedimenti da adottare per le vacanze natalizie - ha detto Mario Draghi incontrando il cancelliere Olaf Scholz a Palazzo Chigi - Le decisioni verranno prese sulla base dei dati ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 20 dicembre 2021) Il Governo è al lavoro per ulteriori misure di contenimento. Preoccupa l’innalzarsi dei contagi, soprattutto in un quadro in cui la variante Omicron rappresenta ancora un’incognita su quale possa essere la sua incidenza nelle prossime settimane e la gravità della malattia che propaga. Per questo, oltre a eventuali restrizioni, la cornice nella quale si sta muovendo Mario Draghi in vista della cabina di regia convocata il prossimo 23 dicembre è quella di un’accelerazione della somministrazione delle, l’unica vera arma di cui si ha contezza per poter combattere e rallentare Omicron. “Avremo una cabina regia in cuieremo in rassegna eventuali provvedimenti da adottare per le vacanze natalizie - ha detto Mario Draghi incontrando il cancelliere Olaf Scholz a Palazzo Chigi - Le decisioni verranno prese sulla base dei dati ...

