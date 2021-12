“Juan Jesus commette errori gravi, è lui che si appoggia su Giroud”, assurdo a Canale 8 (Di lunedì 20 dicembre 2021) Adriano Bacconi, match analyst e opinionista, ha commentato negli studi di Canale 8, nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” gli episodi della partita di ieri sera tra Milan e Napoli. Tanti gli temi trattati, tra i quali figura la prestazione di Juan Jesus, eletto MVP del match. Di seguito le sue parole: “Vado controcorrente, per me Juan Jesus non ha fatto la grande partita che tutti dicono. Ha commesso due errori molto gravi: il primo quando si lascia sfuggire Ibrahimovic sul colpo di testa che sfila a lato, poi perde il duello in area con Giroud e poi sappiamo come è andata. Nonostante tutti gli abbiano dato voti alti, secondo me quelli sono errori molto gravi e non merita un grande voto“. Il Bello ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 20 dicembre 2021) Adriano Bacconi, match analyst e opinionista, ha commentato negli studi di8, nel corso della trasmissione “Il Bello del Calcio” gli episodi della partita di ieri sera tra Milan e Napoli. Tanti gli temi trattati, tra i quali figura la prestazione di, eletto MVP del match. Di seguito le sue parole: “Vado controcorrente, per menon ha fatto la grande partita che tutti dicono. Ha commesso duemolto: il primo quando si lascia sfuggire Ibrahimovic sul colpo di testa che sfila a lato, poi perde il duello in area cone poi sappiamo come è andata. Nonostante tutti gli abbiano dato voti alti, secondo me quelli sonomoltoe non merita un grande voto“. Il Bello ...

