Hong Kong | G7 e Ue | preoccupazione per erosione democrazia

(Di lunedì 20 dicembre 2021) I ministri degli Esteri del G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America e l'Alto rappresentante dell'Unione europea, esprimono "grave" per l'...

... Regno Unito e Stati Uniti d'America e l'Alto rappresentante dell'Unione europea, esprimono "grave preoccupazione" per l'erosione degli elementi democratici del sistema elettorale di. Si ...Nessuna sorpresa alle elezioni di. Come ampiamente previsto nelle scorse settimane , hanno vinto i candidati vicini al regime cinese. Dopo mesi di proteste e di arresti tra i membri dell'opposizione, il voto era dedicato ...I ministri degli Esteri del G7 di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti d'America e l'Alto rappresentante dell'Unione europea, esprimono "grave preoccupazione" per l'e ...PROPOSTE INDECENTI [di Orietta Moscatelli] Gli Stati Uniti fanno sapere che discuteranno con “i paesi alleati” le richieste di “garanzie sulla sicurezza” presentate giorni ...