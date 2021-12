Gf Vip 6, Sonia Bruganelli ha un battibecco in diretta con Alfonso Signorini e abbandona lo studio! (Di lunedì 20 dicembre 2021) Attualmente è in onda la ventinovesima puntata del Gf Vip 6. Alfonso Signorini, nel corso del blocco dedicato al triangolo Soleil, Alex e Delia, ha dato la parola all’opinionista Sonia Bruganelli che però non ha finito il suo intervento perché Alex l’ha interrotta. I toni si erano alzato ed il conduttore ha cercato di rimettere ordine e non ha fatto finire il discorso a Sonia. La moglie di Bonolis allora si è innervosita perché avrebbe voluto terminare. Tra i due c’è stata una discussione e Signorini ha sottolineato il suo ruolo di conduttore. L’opinionista nel blocco successivo ha abbandonato lo studio e per ora non è ancora rientrata. (QUI il momento del battibecco) Nel mentre che va in onda questo teatrino potete metterci sul 55 ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 dicembre 2021) Attualmente è in onda la ventinovesima puntata del Gf Vip 6., nel corso del blocco dedicato al triangolo Soleil, Alex e Delia, ha dato la parola all’opinionistache però non ha finito il suo intervento perché Alex l’ha interrotta. I toni si erano alzato ed il conduttore ha cercato di rimettere ordine e non ha fatto finire il discorso a. La moglie di Bonolis allora si è innervosita perché avrebbe voluto terminare. Tra i due c’è stata una discussione eha sottolineato il suo ruolo di conduttore. L’opinionista nel blocco successivo hato lo studio e per ora non è ancora rientrata. (QUI il momento del) Nel mentre che va in onda questo teatrino potete metterci sul 55 ...

LollipittoC : Sonia non c’è è andata via, Sonia non è più al Gi effe vip… uhhhhh #gfvip - CroccantinoS : Sonia Bruganelli ormai completamente come Soleil! Quando non ti sta bene qualcosa si alza e se ne VA! Ok Signor… - F1Carcarla : RT @GalantoMassimo: La #Bruganelli ha scazzato in diretta con #Signorini. E ha lasciato lo studio del #GfVip, senza che venisse fornita alc… - tvblogit : Ma che fine ha fatto Sonia Bruganelli dopo lo scontro con Alfonso Signorini? La sedia rimane vuota:… - Novella_2000 : Alfonso Signorini battibecca in diretta con Sonia Bruganelli, che potrebbe lasciare il #GFVip (VIDEO) -