Gabriel Boric, la svolta a sinistra del Cile sempre più polarizzato (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ieri per le strade del Cile si cantava “El pueblo unido jamás será vencido”. La voce degli Inti Illimani, sparata a tutto volume, arrivava dalle finestre e dagli stereo delle macchine. Che l’eccezione Cilena fosse finita lo sapevamo da quando al ballottaggio di domenica sono andati un candidato di estrema destra e un outsider della sinistra movimentista alleato con il Partito comunista. Ha vinto il secondo, il millennial Gabriel Boric ha battuto il nostalgico di Pinochet, e sarà il nuovo presidente del Cile. E’ dal golpe dell’11 settembre 1973 che non si vedeva una proposta politica tanto vicina al socialismo di Salvador Allende come quella del nuovo presidente, che si insedia a marzo. E, dai tempi del ritorno alla democrazia, nessuno aveva osato presentarsi con un programma tanto ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 20 dicembre 2021) Ieri per le strade delsi cantava “El pueblo unido jamás será vencido”. La voce degli Inti Illimani, sparata a tutto volume, arrivava dalle finestre e dagli stereo delle macchine. Che l’eccezionena fosse finita lo sapevamo da quando al ballottaggio di domenica sono andati un candidato di estrema destra e un outsider dellamovimentista alleato con il Partito comunista. Ha vinto il secondo, il millennialha battuto il nostalgico di Pinochet, e sarà il nuovo presidente del. E’ dal golpe dell’11 settembre 1973 che non si vedeva una proposta politica tanto vicina al socialismo di Salvador Allende come quella del nuovo presidente, che si insedia a marzo. E, dai tempi del ritorno alla democrazia, nessuno aveva osato presentarsi con un programma tanto ...

