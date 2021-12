Criptovalute e sovranità | intervista ad Andres Arauz

(Di lunedì 20 dicembre 2021)è un politico ed economista ecuadoriano, membro del governo di Rafael Correa tra il 2015 e il 2017. Attualmente nel nord del mondo si parla tantissimo di NFT, token, DAO e altre innovazioni fondate sul blockchain. C’è una strana forma di populismo di sinistra legato a esse. Con le parole di un noto capitalista finanziario americano, tutto è già finanziarizzato, quindi bisogna smettere di lamentarsi e buttarsi nell’azione: dovremmo tutti trovare un modo di sfruttare la finanziarizzazione in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Nata come tecnologia sottostante alle, col tempo la blockchain ha dimostrato tutte le ...digitale di questo tipo consentirebbe allo Stato che la emette di enfatizzare la propria...... eppure gli Stati temono fortemente che possano sovvertire il dogma dellamonetaria per un motivo ben preciso: le(e in particolare Bitcoin) ridisegnano il concetto di fiducia ...