Covid, Ema: via libera a vaccino Novavax (Di lunedì 20 dicembre 2021) Via libera al vaccino Covid di Novavax da parte dell'Agenzia europea del farmaco (Ema): il Chmp, il Comitato per i medicinali a uso umano, ha raccomandato di concedere un'autorizzazione all'immissione in commercio condizionale per il prodotto dai 18 anni d'età. Il vaccino del colosso americano è basato non sull'Rna messaggero come quelli di Pfizer e Moderna, ma utilizza le proteine e quindi una tecnologia più tradizionale: per questo motivo si ritiene che possa convincere molti esitanti a vaccinarsi contro la Covid-19. Nuvaxovid, a base di proteine, è il quinto vaccino raccomandato nell'Ue per prevenire il Covid-19. Dopo un'attenta valutazione, il Chmp dell'Ema ha concluso che i dati sul vaccino erano solidi e soddisfacevano i ...

