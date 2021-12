Anticipazioni Uomini e Donne oggi | 20 dicembre 2021 | Trono Classico e Over

(Di lunedì 20 dicembre 2021)20è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, lunedì 20, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diNella puntata in ondapotrebbe esserci spazio per la tronista Roberta Ilaria Giusti: il momento della scelta per lei si avvicina. Continuano intanto le sue indecisioni tra Samuele Carniani e Luca Salatino. Chi sarà il prescelto? Il momento fatidico della scelta ...

La storia tra Gemma Galgani e Leonardo Bozzetti sta monopolizzando in questi ultimi giorni le dinamiche die Donne , il dating show di Mediaset condotto da Maria De Filippi.Secondo le primeche circolano in rete, la puntata di oggi ae Donne sarà incentrata sul trono di Roberta e Matteo principalmente. Questa è una delle ultime puntate prima delle ...Scopriamo quando torna in onda il dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, dopo le vacanze di Natale. Oggi a quanto pare sarà l’ultima puntata del programma. Per scoprire le anticipazioni dell ...Anticipazioni della puntata lunedì 20 dicembre di Love is in the Air che andrà in onda intorno alle 16:50, dopo Uomini e Donne, Amici di ...