Alex Zanardi è tornato a casa, la moglie: “È un combattente, lo aiuteremo con tutta la nostra energia” (Di lunedì 20 dicembre 2021) Daniela Zanardi: «Il programma di riabilitazione condotto da medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti ha permesso progressi costanti» Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 20 dicembre 2021) Daniela: «Il programma di riabilitazione condotto da medici, fisioterapisti, neuropsicologi e logopedisti ha permesso progressi costanti»

Advertising

FBiasin : Alex #Zanardi è tornato a casa e in un periodo così complicato è inutile spiegare che esempio di coraggio, forza e… - Eurosport_IT : Che bella notizia! ???? #Zanardi | #ForzaAlex - SkyTG24 : Alex #Zanardi è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale: per lui Natale in famiglia. Il campione paralimpico è torna… - SalvoSalento : @meb Con tutto il rispetto per Zanardi (che ha saputo tornare al Top quando la vita lo ha messo a terra) ma se si v… - PinascoDanilo : RT @CianPdc: Alex #Zanardi è finalmente tornato a casa e questa mi sembra davvero un'ottima notizia! #ForzaAlex -