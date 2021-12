Alex Belli e Soleil Sorge a confronto: al Grande Fratello Vip la mamma della concorrente accusa l’attore (Di martedì 21 dicembre 2021) Al Grande Fratello Vip va in scena un confronto a 3 tra Soleil Sorge, sua madre Wendy ed Alex Belli. La mamma della coinquilina ha rivolto durissime accuse all’attore, tacciato di aver pianificato tutto prima di entrare assieme alla moglie Delia Duran. In passerella lo scontro è tagliente: dallo studio interviene anche Adriana Volpe, che invita però a non far passare Soleil come la vittima della situazione. Soleil Sorge incontra mamma Wendy al Grande Fratello Vip Nella passerella del Grande Fratello Vip va in scena una serie di confronti che coinvolgono, ancora una ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 21 dicembre 2021) AlVip va in scena una 3 tra, sua madre Wendy ed. Lacoinquilina ha rivolto durissime accuse al, tacciato di aver pianificato tutto prima di entrare assieme alla moglie Delia Duran. In passerella lo scontro è tagliente: dallo studio interviene anche Adriana Volpe, che invita però a non far passarecome la vittimasituazione.incontraWendy alVip Nella passerella delVip va in scena una serie di confronti che coinvolgono, ancora una ...

Advertising

mattino5 : #GFVIP, Soleil e Alex Belli: questa sera l'attore è pronto a rientrare nella casa per un confronto ?? #Mattino5 - AntinoriAlessia : In un mondo di Alex Belli, siate sempre Aldo Montano. #GFVip2021 #GFvip #GFVIPParty - RareTruly : Aldo Montano é interessante solo ed esclusivamente nel conflitto con Alex Belli #GFVip - CosmaiLuca : #gfvip Alex belli uomo di m.... falso più di giuda.... schifoso - oversensitive_ : Alex Belli ha capito che ora, lì fuori, nessuno lo aiuterá a non prendere due ceffoni? #GFVIP -