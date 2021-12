Verstappen, il primo ingegnere in Toro Rosso: 'Così abbiamo cresciuto un campione' (Di domenica 19 dicembre 2021) Max Verstappen: storia di un predestinato. 'Prima o poi sarebbe diventato campione del mondo', lo sapevo. Chi parla è Xevi Pujolar, 48 anni, il primo ingegnere di pista dell'olandese ai tempi del suo ... Leggi su gazzetta (Di domenica 19 dicembre 2021) Max: storia di un predestinato. 'Prima o poi sarebbe diventatodel mondo', lo sapevo. Chi parla è Xevi Pujolar, 48 anni, ildi pista dell'olandese ai tempi del suo ...

Advertising

Eurosport_IT : VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO! L'olandese vince l'ultimo GP davanti al rivale Hamilton e conquista il suo primo ti… - OptaPaolo : 1 - Max #Verstappen diventa il primo pilota olandese ????a vincere un Mondiale di Formula 1 e il secondo pilota della… - RaiSport : ?? Max #Verstappen è il Campione del Mondo di #Formula1 2021. Il pilota della Red Bull in un finale incredibile ha s… - Gazzetta_it : Verstappen, il suo primo ingegnere in Toro Rosso: 'Lo vidi e già sapevo che sarebbe diventato campione' - charleslecleric : @Mr_Leone45 provo a sorpassarlo ma non riesco, buscio di culo lui ha una foratura, 2nd dietro verstappen chhe sfasc… -