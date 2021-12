Spezia-Empoli 1-1: due sfortunate autoreti decidono il match del Picco (Di domenica 19 dicembre 2021) Spezia ed Empoli pareggiano in una gara entusiasmante decisa curiosamente da due autogoal. I padroni di casa sono passati in vantaggio con un autorete di Marchizza, mentre sono riusciti a pareggiarla con un’altra autorete questa volta firmata da Nikolau. La partita Primo tempo abbastanza scialbo per le formazioni di Andreazzoli e Thiago Motta. La situazione si smuove all’7? quando Zurkowski mette alla prova di Provedel; otto minuti dopo Stojanovic scodella la sfera in mezzo, Henderson di tuffo preoccuopa ancora l’estremo difensore degli Aquilotti. L’Empoli insiste e mette in seria difficoltò i rivali liguri quando Di Francesco ci prova al volo. Al 33? ci prova ancora l’Empoli ma Amian si dimostra decisivo salvando il tiro di Di Francesco sulla linea. Nella ripresa la vivacità empolese viene stoppata dallo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 19 dicembre 2021)edpareggiano in una gara entusiasmante decisa curiosamente da due autogoal. I padroni di casa sono passati in vantaggio con un autorete di Marchizza, mentre sono riusciti a pareggiarla con un’altra autorete questa volta firmata da Nikolau. La partita Primo tempo abbastanza scialbo per le formazioni di Andreazzoli e Thiago Motta. La situazione si smuove all’7? quando Zurkowski mette alla prova di Provedel; otto minuti dopo Stojanovic scodella la sfera in mezzo, Henderson di tuffo preoccuopa ancora l’estremo difensore degli Aquilotti. L’insiste e mette in seria difficoltò i rivali liguri quando Di Francesco ci prova al volo. Al 33? ci prova ancora l’ma Amian si dimostra decisivo salvando il tiro di Di Francesco sulla linea. Nella ripresa la vivacità empolese viene stoppata dallo ...

