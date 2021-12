Pioli: “Partita scudetto? Solo così possiamo vincere” (Di domenica 19 dicembre 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN durante il pre match di Milan–Napoli. Il mister dei rossoneri ha sottolineato l’importanza della Partita, ma ha preferito non giudicarla già tanto decisiva per la corsa scudetto.Queste le parole di Pioli: “Questa è una Partita certamente di alta classifica, quindi cerchermo di affrontarla al meglio, ma è presto per chiamarla “sfida scudetto”. La qualità, soprattutto quando si alza il livello, è la chiave di ogni Partita e Messias in questo può mettere davvero in difficoltà il Napoli. Anche se c’è Petagna, che è un giocatore molto fisico, il nostro schema tattico resta lo stesso, cercheremo di fare la Partita per vincerla”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 dicembre 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN durante il pre match di Milan–Napoli. Il mister dei rossoneri ha sottolineato l’importanza della, ma ha preferito non giudicarla già tanto decisiva per la corsa.Queste le parole di: “Questa è unacertamente di alta classifica, quindi cerchermo di affrontarla al meglio, ma è presto per chiamarla “sfida”. La qualità, soprattutto quando si alza il livello, è la chiave di ognie Messias in questo può mettere davvero in difficoltà il Napoli. Anche se c’è Petagna, che è un giocatore molto fisico, il nostro schema tattico resta lo stesso, cercheremo di fare laper vincerla”.

