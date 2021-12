Omicron, gli anestesisti: “Nelle prossime tre settimane +70% di ricoveri in rianimazione. Servono misure, non posti in più. Pronti allo sciopero” (Di domenica 19 dicembre 2021) Previsione, soluzione e minaccia. Mentre la variante Omicron continua a preoccupare politici e cittadini, la fotografia della situazione offerta dagli anestesisti italiani sposta ancor di più l’asticella verso il livello di allerta massima. Alessandro Vergallo, presidente dell’Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac), non ha usato giri di parole per spiegare quello che potrà avvenire da qui a pochi giorni qualora la nuova forma di Covid prendesse piede anche nel nostro Paese come ha fatto nel resto d’Europa. In base all’attuale trend dei contagi e dei ricoveri, ha detto, “Nelle prossime 2-3 settimane ci aspettiamo un aumento del 70% dei posti letto occupati in intensiva da malati Covid, raggiungendo così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 19 dicembre 2021) Previsione, soluzione e minaccia. Mentre la variantecontinua a preoccupare politici e cittadini, la fotografia della situazione offerta dagliitaliani sposta ancor di più l’asticella verso il livello di allerta massima. Alessandro Verg, presidente dell’Associazionerianimatori ospedalieri italiani (Aaroi-Emac), non ha usato giri di parole per spiegare quello che potrà avvenire da qui a pochi giorni qualora la nuova forma di Covid prendesse piede anche nel nostro Paese come ha fatto nel resto d’Europa. In base all’attuale trend dei contagi e dei, ha detto, “2-3ci aspettiamo un aumento del 70% deiletto occupati in intensiva da malati Covid, raggiungendo così ...

