LIVE Sci di fondo, Team Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: tra poco al via le semifinali femminili, Laurent/Monsorno nella seconda (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:54 Composizione della seconda semifinale maschile: Francia I (Jouve/Chanavat), Russia I (Bolshunov/Retivykh), Svezia II (Berglund/Svensson), Gran Bretagna (Clugnet/Young), Kazakistan /Velichko/Pukhkalo), Repubblica Ceca I (Seller/Novak), Svizzera (Hediger/Grond), USA II (Jager/Hanneman), Canada (Kennedy/Ritchie), Germania I (Bing/Sossau), Italia II (Hellweger/Mocellini), Slovenia I (Crv/Simenc), Ucraina I (Krasovskyi/Perekhoda), Bielorussia (Shpuntau/Voranau), Australia (Bellingham/de Campo), Slovenia II (Gros/Lampic), Germania II (Kastner/Stoelben), Lituania (Strolia/Vaiciulis). 9:51 Composizione della prima semifinale maschile: Italia I (De Fabiani/Pellegrino), Norvegia I (Skar/Taugboel), Svwezia I (Haeggstroem/Grate), Norvegia II (Larsen/E. Northug), Francia II (Chautemps/Jay), USA I ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:54 Composizione dellasemifinale maschile: Francia I (Jouve/Chanavat), Russia I (Bolshunov/Retivykh), Svezia II (Berglund/Svensson), Gran Bretagna (Clugnet/Young), Kazakistan /Velichko/Pukhkalo), Repubblica Ceca I (Seller/Novak), Svizzera (Hediger/Grond), USA II (Jager/Hanneman), Canada (Kennedy/Ritchie), Germania I (Bing/Sossau), Italia II (Hellweger/Mocellini), Slovenia I (Crv/Simenc), Ucraina I (Krasovskyi/Perekhoda), Bielorussia (Shpuntau/Voranau), Australia (Bellingham/de Campo), Slovenia II (Gros/Lampic), Germania II (Kastner/Stoelben), Lituania (Strolia/Vaiciulis). 9:51 Composizione della prima semifinale maschile: Italia I (De Fabiani/Pellegrino), Norvegia I (Skar/Taugboel), Svwezia I (Haeggstroem/Grate), Norvegia II (Larsen/E. Northug), Francia II (Chautemps/Jay), USA I ...

