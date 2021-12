Guai in vista per la scuola: bisogna rimpiazzare 40 mila prof no - vax che non potranno più insegnare (Di domenica 19 dicembre 2021) Che fare? La situazione non è facile perché nel mondo della scuola, purtroppo, i no vax sono tanti. Le vacanze di Natale sono alle porte per milioni di studenti, ma nelle segreterie è corsa contro il ... Leggi su globalist (Di domenica 19 dicembre 2021) Che fare? La situazione non è facile perché nel mondo della, purtroppo, i no vax sono tanti. Le vacanze di Natale sono alle porte per milioni di studenti, ma nelle segreterie è corsa contro il ...

Advertising

monsieuu : RT @ivocamic: ANNULLATE I VEGLIONI E I FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO #Draghi e #Speranza convocano la cabina di regia anticovid per il 23 dic… - globalistIT : - ROMINA70672119 : RT @ivocamic: ANNULLATE I VEGLIONI E I FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO #Draghi e #Speranza convocano la cabina di regia anticovid per il 23 dic… - mrshevrondalee : anche 24 ore filate. Tutto ciò per paghe misere. Ci sarebbe anche altro da dire, ma preferisco rimanere il più vaga… - RegeoMaria : RT @ivocamic: ANNULLATE I VEGLIONI E I FESTEGGIAMENTI DI FINE ANNO #Draghi e #Speranza convocano la cabina di regia anticovid per il 23 dic… -