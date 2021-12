Gf Vip 6, Alex Belli lancia una stoccata ad Alessandro Basciano: “Sei un copia incolla!” (Di domenica 19 dicembre 2021) Nell’ultima puntata del Gf Vip 6 ci sono stati tre nuovi ingressi, tra i quali Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato subito apprezzato dalle donne della Casa ed ha dichiarato di avere due gieffine preferite all’interno del reality show di Canale 5: Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Alessandro si sta ambientando bene nel loft di Cinecittà ed ha scelto di dormire nella stanza del lettone a quattro posti, dove è sempre stata Soleil Sorge. In pochi giorni, l’ex corteggiatore sta cercando di rapportarsi all’influencer italo-americana. Poco fa Alex Belli, squalificato dal gioco la scorsa settimana, ha scritto un tweet proprio contro Basciano ed il suo tentativo di avvicinarsi a Soleil. L’attore he descritto l’atteggiamento del neo concorrente una sua brutta ... Leggi su isaechia (Di domenica 19 dicembre 2021) Nell’ultima puntata del Gf Vip 6 ci sono stati tre nuovi ingressi, tra i quali. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne è stato subito apprezzato dalle donne della Casa ed ha dichiarato di avere due gieffine preferite all’interno del reality show di Canale 5: Soleil Sorge e Sophie Codegoni.si sta ambientando bene nel loft di Cinecittà ed ha scelto di dormire nella stanza del lettone a quattro posti, dove è sempre stata Soleil Sorge. In pochi giorni, l’ex corteggiatore sta cercando di rapportarsi all’influencer italo-americana. Poco fa, squalificato dal gioco la scorsa settimana, ha scritto un tweet proprio controed il suo tentativo di avvicinarsi a Soleil. L’attore he descritto l’atteggiamento del neo concorrente una sua brutta ...

Advertising

IsaeChia : #GfVip 6, Alex Belli lancia una stoccata ad Alessandro Basciano: “Sei un copia incolla!” L’ex corteggiatore, entra… - Heidy_VIP_ : Uno come Alex me lo merito sinceramente #Amici21 - VBetameche : @BELLIPRODUCTION @GrandeFratello Sei un attore nato, un genio. GF ora non ha più senso senza di te. Non sei un semp… - IsaeChia : #GfVip 6, Clarissa Selassié: “Alex Belli? Un attore non competente, Soleil Sorge sua complice”. E a proposito di Ma… - linosegna : RT @nicomanetta1: GF Vip, Alex Belli squalificato e Gabriele Parpiglia ironizza: 'Man, chiamatemi un taxi' - Blasting News Italia #taxi #N… -