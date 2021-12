Al Tottenham pazzi di Conte | “Il suo curriculum parla da solo!”

(Di domenica 19 dicembre 2021) Dopo l’inizio altalenante di Nuno Espírito Santo col, il direttore generale Fabio Paratici ha chiamato alla sua corte una vecchia conoscenza: Antonio. Il tecnico leccese ha da subito imposto la sua mentalità vincente, che mancava da tempo in casa Spurs. I giocatori sono dalla sua parte, soprattutto il portiere e capitano Hugo Lloris che ha dichiarato: “Il calcio si basa sui dettagli, soprattutto quando ti avvicini alle fasi finali. Sappiamo di avere il manager che può aiutare la squadra a migliorare in questo.” “Ildiva da solo. Ha portato la sua energia, il suo approccio al calcio e soprattutto la sua mentalità”. “Ha la cultura della vittoria nel suo DNA. Ha giocato per la Juve, ha allenato la Juve e ha vinto dovunque è stato”. Via ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tottenham pazzi

Corriere dello Sport

LONDRA (INGHILTERRA) - Tuttiper Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina, che in questo primo scorcio di stagione ha già messo a segno 15 reti in 17 partite, piace a Juve ema, secondo il tabloid inglese The ...Alsono già tuttidel nuovo allenatore. Son, al termine della gara contro il Brentford nella quale ha firmato il definitivo 2 - 0, ha speso parole al miele per Conte: "Antonio si ...Grazie all’ottima stagione disputata fin qui con la maglia del Torino Gleison Bremer avrebbe attirato l’attenzione del Milan e di diversi club di Premier League. Secondo quanto riportato dal The Sun s ...Non solo il Manchester United su Ousmane Dembélé. L'attaccante del Barcellona è un profilo assai gradito in Premier League..