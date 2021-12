Torino | crolla la gru in un cantiere edile | le prime immagini dal luogo della tragedia

(Di sabato 18 dicembre 2021) Una gru è caduta questa mattina asu un palazzo di via Genova. Secondo leinformazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell'ordine, un uomo - probabilmente un operaio impegnato in lavori di ristrutturazione - è morto e un altro è rimasto ferito in modo grave. I sanitari, sempre secondo leinformazioni, stanno valutando le condizioni di altri tre o quattro feriti. di Massimiliano Peggio

Advertising

Agenzia_Ansa : Crolla una gru a Torino, le immagini drammatiche prima dei soccorsi. I testimoni disperati: 'Sono morti tutti' #ANSA - ilriformista : Una delle vittime aveva 20 anni. Feriti alcuni passanti in una zona molto frequentata durante la giornata #Torino… - HuffPostItalia : Torino: crolla gru su un palazzo, un morto e feriti gravi - LEOREDBARON : RT @Rosa_dEss: #Torino ennesima tragedia, morti tre operai. Feriti anche due passanti. Pochi metri più in là c’è la fermata dell’autobus. P… - samilsocialista : RT @Agenzia_Ansa: Crolla una gru a Torino, le immagini drammatiche prima dei soccorsi. I testimoni disperati: 'Sono morti tutti' #ANSA http… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino crolla

La Stampa

cosa avete combinato"gru a, morti tre operai e feriti alcuni passanti: 'Poteva essere una strage' IL DRAMMA Morti bianche, ogni giorno per tre operai è l'ultimo giorno... La ...Una gru caduta questa mattina su un palazzo di sette piani di via Genova a, dove era stato aperto un cantiere per il rifacimento del tetto. I tre operai impegnati nel montaggio sono morti. Altre tre persone sono rimaste ferite, tra cui due passanti. Sono 40 i morti in ...La barista di via Genova non riesce a trattenere le lacrime: «Era un ragazzo del 2001, capite? Del 2001. Solo ieri erano venuti a mangiare da me, capite?», aggiunge.La donna colpita da un calcinaccio: «Non ricordo nulla». Il barista: «Fosse successo durante un giorno feriale avremmo contato decine di vittime. Questa strada è sempre trafficata. Ho visto gli operai ...