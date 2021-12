The Voice Senior, la moglie del vip bocciata in tronco: giudici in imbarazzo (Di sabato 18 dicembre 2021) The Voice Senior, nuova puntata, nuove esibizioni e soprattutto nuove sorprese. Venerdì 17 dicembre 2021 Antonella Clerici ha aperto il quarto appuntamento dello show musicale che va in onda su Rai1 delle cosiddette “blind audition”. Il programma è infatti ancora nella fase delle audizioni al buio che hanno permesso a cantanti over 60 di mettersi in mostra senza che i coach, dunque Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti, vedessero i loro volti. E tra i tanti che hanno regalato le loro performance sul palco di The Voice Senior si è presentata anche Stefania Corona. Sessantadue anni, la concorrente ha portato il famoso (e difficilissimo) brano “I’m Outta Love” di Anastacia. Ma non ha convinto: nessuno dei coach si è girato durante l’esibizione, quindi ha ricevuto tutti no. The ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) The, nuova puntata, nuove esibizioni e soprattutto nuove sorprese. Venerdì 17 dicembre 2021 Antonella Clerici ha aperto il quarto appuntamento dello show musicale che va in onda su Rai1 delle cosiddette “blind audition”. Il programma è infatti ancora nella fase delle audizioni al buio che hanno permesso a cantanti over 60 di mettersi in mostra senza che i coach, dunque Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Orietta Berti, vedessero i loro volti. E tra i tanti che hanno regalato le loro performance sul palco di Thesi è presentata anche Stefania Corona. Sessantadue anni, la concorrente ha portato il famoso (e difficilissimo) brano “I’m Outta Love” di Anastacia. Ma non ha convinto: nessuno dei coach si è girato durante l’esibizione, quindi ha ricevuto tutti no. The ...

