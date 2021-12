Si laurea in Ingegneria con una tesi sull’Asia, gli auguri dell’azienda al dottor Raffaele (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’amministratore unico, Donato Madaro, insieme ai dirigenti ed ai dipendenti dell’Asia porgono le proprie congratulazioni a Raffaele Manzo che ieri ha completato il corso di laurea magistrale in Ingegneria civile, presso l’Università degli Studi del Sannio, presentando una tesi di laurea in Pianificazione e Politica dei Trasporti dal titolo ‘Ottimizzazione dei percorsi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani’ dedicata al lavoro svolto dall’Azienda. Nella tesi, partendo dalla sperimentazione Tarip, il neo laureato ha effettuato un’attenta analisi dei modelli matematici confrontando gli attuali percorsi effettuati dai tre mezzi addetti alla raccolta dei rifiuti al rione Ferrovia per stimarne variazioni di distanze e di costi ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’amministratore unico, Donato Madaro, insieme ai dirigenti ed ai dipendenti dell’Asia porgono le proprie congratulazioni aManzo che ieri ha completato il corso dimagistrale incivile, presso l’Università degli Studi del Sannio, presentando unadiin Pianificazione e Politica dei Trasporti dal titolo ‘Ottimizzazione dei percorsi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani’ dedicata al lavoro svolto dall’Azienda. Nella, partendo dalla sperimentazione Tarip, il neoto ha effettuato un’attenta analisi dei modelli matematici confrontando gli attuali percorsi effettuati dai tre mezzi addetti alla raccolta dei rifiuti al rione Ferrovia per stimarne variazioni di distanze e di costi ...

Advertising

zazoomblog : Si laurea in Ingegneria con una tesi sull’Asia gli auguri dell’azienda al dottor Raffaele - #laurea #Ingegneria… - NTR24 : Si laurea in Ingegneria con una tesi sull’Asia: gli auguri dell’azienda a Raffaele Manzo - anteprima24 : ** Si #Laurea in Ingegneria con una #Tesi sull'#Asia, gli auguri dell'azienda al dottor Raffaele **… - dontgiveafu_uck : se usassi il tempo che passo sul telefono per studiare a quest'ora avrei come minimo una laurea in ingegneria e una in medicina - gipe73 : @lupa984 @pablo__liberal @cinziettacy @matteorenzi lascia stare questo sarcasmo stupido ! classico di una presunzio… -