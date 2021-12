Regione, Psr: superati i target di spesa, evitato il disimpegno di Fondi Ue (Di sabato 18 dicembre 2021) “La Regione Campania ha ufficialmente superato, di oltre 90 milioni di euro, la soglia del disimpegno evitando il taglio delle risorse del Programma di Sviluppo Rurale”. Lo ha annunciato Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura. “Nonostante gli ostacoli e le difficolta’ sono stati rispettati i tempi dettati dalla Commissione europea per assecondare le necessita’ di crescita della nostra agricoltura e del mondo rurale. Secondo la regola n+3 – spiega l’assessore Nicola Caputo – il PSR Campania entro la fine del 2021 doveva rendicontare una spesa almeno pari a 1,16 miliardi di euro. Ad oggi la spesa complessiva si e’ attestata a 1,25 miliardi. La spesa media mensile nel 2021 e’ stata di circa 21 milioni di euro, con un significativo aumento della stessa nell’ultimo trimestre. Si tratta di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 dicembre 2021) “LaCampania ha ufficialmente superato, di oltre 90 milioni di euro, la soglia delevitando il taglio delle risorse del Programma di Sviluppo Rurale”. Lo ha annunciato Nicola Caputo, assessore regionale all’Agricoltura. “Nonostante gli ostacoli e le difficolta’ sono stati rispettati i tempi dettati dalla Commissione europea per assecondare le necessita’ di crescita della nostra agricoltura e del mondo rurale. Secondo la regola n+3 – spiega l’assessore Nicola Caputo – il PSR Campania entro la fine del 2021 doveva rendicontare unaalmeno pari a 1,16 miliardi di euro. Ad oggi lacomplessiva si e’ attestata a 1,25 miliardi. Lamedia mensile nel 2021 e’ stata di circa 21 milioni di euro, con un significativo aumento della stessa nell’ultimo trimestre. Si tratta di ...

