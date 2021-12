Pandemia, ecco fino a quando durerà secondo l’azienda Pfizer (Di sabato 18 dicembre 2021) , che sta sperimentando un vaccino per età pediatrica quando durerà ancora la Pandemia da Covid-19? Per quanto tempo ancora dovremo indossare la mascherina e adottare le norme di distanziamento e igienizzazione delle mani? Queste probabilmente sono le domande che in tanti si sono posti. Un primo parere sulla durata della Pandemia arriva dall’azienda farmaceutica Pfizer. Nel corso di una videoconferenza, il direttore scientifico Mikael Dolsten, ha stimato la durata della Pandemia fino al 2024. A riportare la dichiarazione è il Corriere della Sera, che aggiunge altre riflessioni di Dolsten. Il direttore “ha spiegato che i dati in loro possesso dimostrano come il vaccino contro il Covid-19 sviluppato insieme a BioNTech funzioni meglio con tre dosi”. Leggi ... Leggi su 361magazine (Di sabato 18 dicembre 2021) , che sta sperimentando un vaccino per età pediatricaancora lada Covid-19? Per quanto tempo ancora dovremo indossare la mascherina e adottare le norme di distanziamento e igienizzazione delle mani? Queste probabilmente sono le domande che in tanti si sono posti. Un primo parere sulla durata dellaarriva dalfarmaceutica. Nel corso di una videoconferenza, il direttore scientifico Mikael Dolsten, ha stimato la durata dellaal 2024. A riportare la dichiarazione è il Corriere della Sera, che aggiunge altre riflessioni di Dolsten. Il direttore “ha spiegato che i dati in loro possesso dimostrano come il vaccino contro il Covid-19 sviluppato insieme a BioNTech funzioni meglio con tre dosi”. Leggi ...

