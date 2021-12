Obbligo vaccinale e Green pass: cosa fanno gli altri. In Austria quarantena per i non immunizzati, in Svizzera serve sempre un tampone (Di sabato 18 dicembre 2021) In la cena dipuò svolgersi solo tra vaccinati e da lunedì 20 dicembre se arrivi a Vienna (o entri comunque in Austria) e non sei vaccinato devi metterti in per dieci giorni. È una mappa molto ... Leggi su leggo (Di sabato 18 dicembre 2021) In la cena dipuò svolgersi solo tra vaccinati e da lunedì 20 dicembre se arrivi a Vienna (o entri comunque in) e non sei vaccinato devi metterti in per dieci giorni. È una mappa molto ...

Advertising

GuidoDeMartini : ?? AUSTRALIAN OPEN DI TENNIS: LE RINUNCE DEI NON VACCINATI ?? Secondo quanto riporta il West Australian la stella eme… - ladyonorato : Negli USA si sta formando una maggioranza bipartisan in Congresso, contro l’obbligo vaccinale proposto da #Biden. A… - GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO.… - AniefTorino : Decreto obbligo vaccinale, Anief presenta 18 emendamenti per chiederne l’annullamento nella Scuola e introdurre il… - patty1261 : RT @GuidoDeMartini: ?? AUSTRALIAN OPEN DI TENNIS: LE RINUNCE DEI NON VACCINATI ?? Secondo quanto riporta il West Australian la stella emergen… -