LIVE Sci di fondo, Sprint Dresda 2021 in DIRETTA: Laurent e Pellegrino in semifinale! Out Hellweger (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Si qualificano dunque per la semifinale di Sprint maschile Chavanat, Retivykh, Pellegrino, Larsen, Chavanat, Taugboel, Schoonmaker, Terentev, Hediger, Krogh e Northug. 12.19 Vince Hediger! Secondo Krogh; i due approfittano della caduta di Cerny e Ritchie che si stavano contendendo il primo posto. 12.17 Lucky loser al momento Schoonmaker e Northug. 12.16 E adesso parte l’ultimo quarto, con Cerny, Pechousek, Krogh, Ritchie, Hediger e Seller. 12.13 Vince Terentev, secondo Sindre Bjoernestad Skar. 12.11 Al via la quarta batteria con Alexander Terentev, Skar e Grond. 12.10 Qualificati al momento Chavanat, Retivykh, Pellegrino, Larsen, Chavanat e Taugboel. 12.08 Vince Lucas Chavanat, secondo Gleb Retivykh, Hellweger quinto. 12.07 Cade James ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.20 Si qualificano dunque per la semifinale dimaschile Chavanat, Retivykh,, Larsen, Chavanat, Taugboel, Schoonmaker, Terentev, Hediger, Krogh e Northug. 12.19 Vince Hediger! Secondo Krogh; i due approfittano della caduta di Cerny e Ritchie che si stavano contendendo il primo posto. 12.17 Lucky loser al momento Schoonmaker e Northug. 12.16 E adesso parte l’ultimo quarto, con Cerny, Pechousek, Krogh, Ritchie, Hediger e Seller. 12.13 Vince Terentev, secondo Sindre Bjoernestad Skar. 12.11 Al via la quarta batteria con Alexander Terentev, Skar e Grond. 12.10 Qualificati al momento Chavanat, Retivykh,, Larsen, Chavanat e Taugboel. 12.08 Vince Lucas Chavanat, secondo Gleb Retivykh,quinto. 12.07 Cade James ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Discesa Val d'Isere in DIRETTA: Sofia Goggia vince ed è prima in classifica generale! - infoitsport : LIVE – Sci alpino, DISCESA libera femminile Val d'Isere 2021 (DIRETTA) - SSportNetwork : #SaturdayFever #Sci Una strepitosa Sofia #Goggia vince anche la #discesa in #ValdIsere, la settima consecutiva, bal… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia vince ed è prima in classifica generale! - #alpino… - SSportNetwork : #SaturdayFever! La 'Febbre del Sabato' di @SSportNetwork ! #SerieA #SerieB #PremierLeague #Bundesliga #Liga #Sci… -