LIVE Sci alpino, Discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia, colpo doppio! Vittoria e primato in classifica generale! (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 PETTORALI DI PARTENZA DELLA Discesa DI OGGI 12.20 La nostra DIRETTA termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo LIVE, buona giornata da OA Sport. 12.15 In classifica generale Sofia Goggia prima a 535 punti, segue Mikaela Shiffrin a 525, terza Petra Vlhova a 340. Nella classifica di Discesa Sofia Goggia comanda con 300 punti davanti a Breezy Johnson, terza Mirjam Puchner a quota 152. 12.12 Sofia Goggia vince in 1.41.71, con 0.27 su Breezy Johnson e 0.91 su Mirjam Puchner. Seguono ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADELLA VAL GARDENA DALLE 11.45 PETTORALI DI PARTENZA DELLADI OGGI 12.20 La nostratermina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento al prossimo, buona giornata da OA Sport. 12.15 Ingeneraleprima a 535 punti, segue Mikaela Shiffrin a 525, terza Petra Vlhova a 340. Nelladicomanda con 300 punti davanti a Breezy Johnson, terza Mirjam Puchner a quota 152. 12.12vince in 1.41.71, con 0.27 su Breezy Johnson e 0.91 su Mirjam Puchner. Seguono ...

