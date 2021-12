L'Inter si gode Brozovic e Perisic. Ora bisogna rinnovare in fretta (Di sabato 18 dicembre 2021) In quest'Inter di fine anno che asfalta record e avversari brillano di luce propria due croati in scadenza. Marcelo Brozovic e Ivan Perisic sono stati devastanti anche a Salerno e di fatto si ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) In quest'di fine anno che asfalta record e avversari brillano di luce propria due croati in scadenza. Marceloe Ivansono stati devastanti anche a Salerno e di fatto si ...

Advertising

sportli26181512 : L'Inter si gode Brozovic e Perisic. Ora bisogna rinnovare in fretta: L'Inter si gode Brozovic e Perisic. Ora bisogn… - Gazzetta_it : L'Inter si gode Brozovic e Perisic. Ora bisogna rinnovare in fretta #Inter - dade1173 : Siamo a 114 punti dall’Inter , senza vedere un minimo di luce , ma c’è chi gode perché lo spogliatoio della Lazzio… - carradori64 : @mairzuc23 @FrancescoOrdine insultare vedi che l'interista non gode per la vittoria dell'Inter ... gode perché gra… - BrandonGC79 : @PierinoSuperTru @Inter Quanto si gode con le giocate di @hakanc10 -