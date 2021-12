L'Inter fa quota 10: i numeri della squadra di Inzaghi (Di sabato 18 dicembre 2021) Per la prima volta nella sua storia in Serie A l’Inter ha segnato almeno 100 gol (103 nel 2021) in un singolo anno solare, superato infatti il suo record precedente (99 reti nel 1950). Nella storia della Serie A l’Inter è la quarta squadra a segnare almeno 100 gol in un singolo anno solare, dopo il Milan (105 nel 1949 e 120 nel 1950), il Torino (111 nel 1947 e 114 nel 1948) e la Juventus (100 nel 1933). Per la terza volta nella sua storia in Serie A l’Inter ha vinto cinque partite di fila senza subire gol, dopo il 1989 e il 1996. L’Inter ha vinto una trasferta in Serie A con cinque gol di scarto per la prima volta da marzo 2018: 5-0 v Sampdoria. Da inizio novembre 2021 Hakan Calhanoglu è il calciatore che ha preso parte a più gol (10: cinque reti e cinque assist) nei maggiori 5 ... Leggi su footdata (Di sabato 18 dicembre 2021) Per la prima volta nella sua storia in Serie A l’ha segnato almeno 100 gol (103 nel 2021) in un singolo anno solare, superato infatti il suo record precedente (99 reti nel 1950). Nella storiaSerie A l’è la quartaa segnare almeno 100 gol in un singolo anno solare, dopo il Milan (105 nel 1949 e 120 nel 1950), il Torino (111 nel 1947 e 114 nel 1948) e la Juventus (100 nel 1933). Per la terza volta nella sua storia in Serie A l’ha vinto cinque partite di fila senza subire gol, dopo il 1989 e il 1996. L’ha vinto una trasferta in Serie A con cinque gol di scarto per la prima volta da marzo 2018: 5-0 v Sampdoria. Da inizio novembre 2021 Hakan Calhanoglu è il calciatore che ha preso parte a più gol (10: cinque reti e cinque assist) nei maggiori 5 ...

