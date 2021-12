GF Vip | Manuel Bortuzzo in lacrime per Aldo Montano

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 18 dicembre 2021) Già in settimana, quando era stato ormai chiaro chese ne sarebbe andato,aveva mostrato segnali di cedimento. Quando poi effettivamente, nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, il campione di scherma ha comunicato la sua irrevocabile decisione,ha avuto letteralmente un crollo. Scoppiato a piangere, il nuotatore sulla sedia a rotelle è stato consolato dalla fidanzata Lulù Salassié e da Katia Ricciarelli, che ha promesso addi non lasciare mai solo il ragazzo. La nottata tuttavia è stata turbolenta per, che per la prima volta non ha dormito nello stesso letto di Alex e ne ha sentito la mancanza non riuscendo neanche a dormire. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 6: ecco chi è il nuovo gieffino ...