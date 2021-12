Due persone sono morte a causa del crollo di una gru a Torino (Di sabato 18 dicembre 2021) Sabato mattina a Torino una gru di un cantiere è crollata ed è andata a sbattere contro un palazzo in via Genova, nel quartiere Lingotto: nell’incidente sono morte due persone, tra cui un operaio che stava lavorando sulla gru, e Leggi su ilpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Sabato mattina auna gru di un cantiere è crollata ed è andata a sbattere contro un palazzo in via Genova, nel quartiere Lingotto: nell’incidentedue, tra cui un operaio che stava lavorando sulla gru, e

Advertising

GassmanGassmann : Oggi vado in banca per: 1 pagare una tassa,2 versare due assegni,3 ritirare dei contanti… due persone davanti a me,… - SeaWatchItaly : Un’altra azione criminale nel Mediterraneo: oggi più di 100 persone sono state riportate illegalmente in #Libia. De… - welikeduel : 'Abbiamo due terzi di persone nel mondo che non hanno accesso ai vaccini. Il vaccino deve essere accessibile a tutt… - RednewsGargano : Truffavano anziani, derubandoli in casa. La Polizia di Foggia rresta due persone - manuanna3 : Eh già il popolo dovrebbe mettervi al rogo e dici bene Crisanti ... Siete stati incompetenti !!! -