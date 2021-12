Calcio: Spalletti, 'contro il Milan per vincere anche con 16-17 giocatori' (Di sabato 18 dicembre 2021) Napoli, 18 dic. (Adnkronos) - "Possiamo vincere la partita con quelli che abbiamo a disposizione, la giochiamo con l'obiettivo di portare a casa i tre punti. Non accetto il giochino degli infortuni e di chi manca. In questi momenti c'è bisogno di esempi, di far parlare gli esempi, c'è bisogno di corse, coraggio, soluzioni. Domani abbiamo a disposizione 16-17 calciatori della rosa, per cui bastano per andare a giocare le partite contro chiunque". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, alla vigilia della sfida con il Milan. "Noi andiamo con i necessario che serve, poi è chiaro che vogliamo essere ambiziosi e dipende da noi, ottenere certe cose poi qualche volta può non dipendere da noi perché succedono delle cose ma il comportamento da avere è chiaro anche se il Calcio a ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Napoli, 18 dic. (Adnkronos) - "Possiamola partita con quelli che abbiamo a disposizione, la giochiamo con l'obiettivo di portare a casa i tre punti. Non accetto il giochino degli infortuni e di chi manca. In questi momenti c'è bisogno di esempi, di far parlare gli esempi, c'è bisogno di corse, coraggio, soluzioni. Domani abbiamo a disposizione 16-17 calciatori della rosa, per cui bastano per andare a giocare le partitechiunque". Lo ha detto il tecnico del Napoli, Luciano, alla vigilia della sfida con il. "Noi andiamo con i necessario che serve, poi è chiaro che vogliamo essere ambiziosi e dipende da noi, ottenere certe cose poi qualche volta può non dipendere da noi perché succedono delle cose ma il comportamento da avere è chiarose ila ...

