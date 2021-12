Buccino | incidente sulla strada provinciale | 27enne in rianimazione

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono ore di angoscia e preghiera adove a seguito ad un gravissimole, un giovane di 27 anni del posto, è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto didell’ospedale San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra. L’è avvenuto questa mattina, in una discesa, in prossimità di una curva sita335, in località Canne, nel territorio del comune di. Per cause ancora in corso di accertamento da parte degli inquirenti, una Fiat Punto che sopraggiungeva dain direzione Sicignano degli Alburni, giunta in una discesa sita in prossimità di una curva, è finita prima fuori ...