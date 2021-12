Bologna Juve | Svanberg | «Bisogna essere aggressivi e dare il 100%»

(Di sabato 18 dicembre 2021) Il centrocampista delha parlato prima del match contro laMattias, centrocampista del, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro lantus. ATTEGGIAMENTO – «Dobbiamopiù. Abbiamo parlato tanto in settimana di esserlo, è l’unica cosa da fare ora. Dobbiamoil, quel qualcosa in più rispetto all’ultima gara». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le formazioni di- Juventus.(3 - 5 - 2): 28 Skorupski; 5 Soumaoro, 17 Medel, 6 Theate; 29 De Silvestri, 21 Soriano, 8 Dominguez, 32 Svanberg, 3 Hickey; 99 Barrow, 9 Arnautovic. (22 ...... prevedo un mercato di gennaio né interessante né impegnativo": così l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene a pochi minuti da, nella nebbia del Dall'Ara. "L'aumento ...Di seguito riportiamo tutti i dati della sfida di questa sera: "La Juventus è la squadra che ha ottenuto più successi in trasferta contro il Bologna in Serie A (33V, 23N, 18P). La Juventus ha vinto le ...L’episodio chiave della moviola del match tra Bologna e Juventus, valido per la 18ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Irrati.