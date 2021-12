Advertising

FGuardiella : Von der Leyen: da Pfizer 180 mln dosi 'adeguate' a varianti - 76Strix : Von der Leyen: vittima, manipolatrice o 'moglie del direttore medico di un'azienda di biotecnologia americana spec… - mariasaul1 : Molto frettolosa questa dita, e l'Ema deve subito accettare, altrimenti i fondi dalla Comunità europea vengono tagliati da madam Von der... - mariasaul1 : Come no, le cavie sono pronte a esperimentare, tanto siamo abituati oramai, e madam Von der.. ingrasa. - RealRadioLondra : Forza e coraggio: fatti ammazzare. -

Ultime Notizie dalla rete : Von der

Agenzia ANSA

"Posso annunciare che abbiamo concluso un accordo con Pfizer per ottenere 180 milioni di dose adeguate" a combattere nuove varianti Covid. Lo ha detto la presidente della Commissione Ue UrsulaLeyen. . 17 dicembre 2021Ue: con il Global Gateway 300 miliardi di euro entro il 2027 per le infrastrutture La presidente della Commissione europea, UrsulaLeyen, alla conferenza stampa di presentazione dell'...Le misure per combattere il caro energia e assicurare la transizione verde dividono la Ue. I leader dei 27, dopo ore di trattive, hanno deciso di non decidere e rimandare tutto a un prossimo appuntame ...Per il certificato digitale Covid i leader Ue presenteranno "un atto delegato per un approccio uniforme sui richiami e sulla durata del certificato". Lo ha annunciato il presidente della Commissione U ...