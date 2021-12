Vagoni rosa per le donne sì o no? Parliamone, ancora! (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nell’ultima settimana il dibattito si è acceso ripercorrendo sempre quelle direzioni monolitiche e funzionalmente incapaci di osservare la prospettiva opposta, Di fatto la stessa idea che le prospettive siano opposte è sbagliata perché nascono dalla medesima istanza: la percezione di un pericolo reale e il bisogno collettivo di depotenziarlo fino a distruggerlo. Questo pericolo è la violenza di genere, nella fattispecie la violenza sessuale. La proposta dei Vagoni rosa La proposta di Vagoni rosa è una delle tante espressioni di quelle pratiche definite “segregazione di genere” il cui scopo è ridurre la violenza separando fisicamente le persone che ne sono colpite, interpretando la loro diversità come un elemento monolitico ascritto a due soli generi, il maschio ingestibile e incorreggibile e il femminile da proteggere. ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nell’ultima settimana il dibattito si è acceso ripercorrendo sempre quelle direzioni monolitiche e funzionalmente incapaci di osservare la prospettiva opposta, Di fatto la stessa idea che le prospettive siano opposte è sbagliata perché nascono dalla medesima istanza: la percezione di un pericolo reale e il bisogno collettivo di depotenziarlo fino a distruggerlo. Questo pericolo è la violenza di genere, nella fattispecie la violenza sessuale. La proposta deiLa proposta diè una delle tante espressioni di quelle pratiche definite “segregazione di genere” il cui scopo è ridurre la violenza separando fisicamente le persone che ne sono colpite, interpretando la loro diversità come un elemento monolitico ascritto a due soli generi, il maschio ingestibile e incorreggibile e il femminile da proteggere. ...

